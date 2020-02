Lektor Theresa Scavenius, der var kandidat til formandsvalget i Alternativet, er blandt oplægsholderne til seminaret. Foto: Presse

Climate Change - what can we do?

Helsingør - 08. februar 2020 kl. 04:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan skaber vi et samfund, der er bæredygtigt? Dette spørgsmål er omdrejningspunktet, når Den Internationale Højskole i Helsingør inviterer til seminar 22. februar.

klimaudfordringerne Bliver præsenteret og diskuteret ud fra klimaprofessoren, politikeren, græsrodsbevægelsers, undervisere og elevers ståsted, når seminariet 'Climate Change - what can we do?' folder sig ud.

Seminariet lægger ud med et fordrag fra professor Poul Erik Morthorst, der arbejder som afdelingsleder ved Danmarks Tekniske Universitet. Poul Erik Morthorst forsker desuden i integration af vedvarende energi i det danske varme- og energisystem, samt i regulering af energi- og miljøforhold, og derudover er han rådsmedlem af klimarådet. Poul Erik Morthorst vil fortælle om, hvad der definerer et 'bæredygtigt samfund', og hvad der er de største udfordringer i forhold til at lave en grøn omstilling i Danmark.

Derefter vil forsker og politiker Theresa Scavenius fortælle om, hvordan klimaspørgsmål bliver behandlet på et politisk niveau. Theresa Scavenius er forsker i klimapolitik og arbejder som lektor på Aalborg Universitet. Hun arbejder derudover politisk med den grønne omstilling og er medlem af partiet Alternativet.

Den sidste halvdel af seminariet vil fokusere på hvordan organisationer, foreninger og skoler arbejder med klimaet. Først vil klassen 'The Green Activist' på Den Internationale Højskole fortælle om, hvordan de arbejder med bæredygtighed og give konkrete bud på, hvordan man kan skabe bæredygtige miljøer.

Bagefter vil Den grønne Studenterbevægelse give et indblik i deres arbejde for en bæredygtig fremtid. Den Grønne Studenterbevægelse organiserer demonstrationer og vækker en klimabevægelse til live igennem

Andelsforeningen Andelsgaarde vil runde seminariet af med at fortælle om deres arbejde med at opkøbe gårde, som de reetablerer til bæredygtigt landbrug. Andelsgaarde blev etableret i foråret 2018 og fik mere end 300 medlemmer i løbet af de første to uger.

Det koster 150 kroner per person at deltage i seminariet - her er forplejning i løbet af dagen inkluderet. Prisen er 75 kroner for pensionister og studerende. Det er muligt at tilkøbe en brunch på højskolen inden seminariet for 100 kroner. Brunchen begynder kl 10.00. Man tilmelder sig seminariet på Den Internationale Højskoles hjemmeside: www.ipc.dk

Seminariet foregår på engelsk.