Send til din ven. X Artiklen: Clickfestivalen med jubilæumsprogram Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Clickfestivalen med jubilæumsprogram

Helsingør - 12. juli 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturværftet præsenterer et roligt og råt udstillingsformat På CLICK-udstillingen »Et stille sted« kan man høre lyden af smeltende isklumper, der hænger ned fra loftet i de store værftshaller på Kulturværftet lavet af lydinstallationskunstner Tomoko Sauvage.

Kulturværftet åbner stille op med lydlandskaber, installationskunst, performance og litteraturoplæsning. I tre uger i august inviteres publikum til at sætte tempoet ned og fordybe sig. På programmet er lydkunstner Tomoko Sauvage, performancekunstner Bjørn Nørgaard, kunstnerkollektivet Morblod, komponisterne HVAD og Josefine Opsahl.

Udstillingen hedder »Et stille sted« og iscenesætter Helsingørs rå og smukke skibsværftshaller som et meditativt udstillingsrum. I de store industrielle haller er der ingen snak og støj. Man hører kun dryppene fra de store isklumper, der hænger ned fra loftet i lange reb, og abstrakte lydlandskaber i de fjerne dele af hallerne.

- Vi ønsker at give publikum et pusterum i en forvirrende og usikker periode - samtidig med at vi holder fast i ambitionen om at formidle moderne installationskunst, performance og lyd, fortæller programredaktør for CLICK, Georg Rasmussen.

På Kulturværftet er der god plads til de enkelte værker, og de nuværende restriktioner for forsamlinger anvendes til fordel for en rolig oplevelse for højest 50 personer ad gangen.

Fokus på danske kunstnere I løbet af udstillingsperioden vil det være muligt for publikum at opleve en række performances og koncerter. For eksempel opfører kunsterne Bjørn Nørgaard og Ursula Reuter et værk af Henning Christiansen. Cellist og komponist Josefine Opsahl præsenterer et nyt projekt inspireret af komponisten Julius Eastman, der også sendes på DR P2. Der vil være solnedgangskoncerter på havnen og lydoplevelser i værftshallerne om natten. Der er flest danske artister på programmet, men internationale navne som Tomoko Sauvage og bio art-kunstner Spela Petric er også med.

- Lige nu befinder vi os i en ny virkelighed, og den forholder CLICK sig til. Det giver os mulighed for at søge veje, siger chef og kunstnerisk leder på Kulturværftet, Mikael Fock.

Tabte fremtider Inspirationen til programmet kommer fra en række filosofiske begreber, der lapper ind over hinanden. Dels den japanske livsfilosofi Wabi Sabi, der med udgangspunkt i zenbuddhismen favner forgængeligheden og stiller skarpt på værdien af det uperfekte. Og dels hauntologi, hvor forestillinger om tabte fremtider hjemsøger os og spøger gennem afsavn og nostalgi.

10 års jubilæum I år er det 10. år i træk, at CLICK bliver afholdt. Hvor det tidligere var en årlig festival, bliver der nu flere nedslag i løbet af året. Ud over udstillingen "Et stille sted" i august, er CLICK inviteret med på Europas førende art tech-festival, Ars Electronica Festival i Østrig, der afvikles digitalt i september. Og i januar sætter Kulturværftet fokus på kunstig intelligens og scenekunst. Her er der premiere på den første forestilling i verden, "SKY663N", der har en kunstig intelligens som hovedperson. Der er også præsentation af værker fra projektet "Staging the Future of Technologies".

Programmet opdateres løbende, og man kan orientere sig om, hvilke kunstnere der kommer på kuto.dk, clickfestival.dk og Facebook

relaterede artikler

Aflyser Click-festivalen 13. marts 2020 kl. 16:48