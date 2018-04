Borgmester Benedikte Kiær er meget tilfreds med, at Helsingør får et "FGU modercenter". Foto: Allan Nørregaard

Cirka 290 elever skal gå på ny FGU-uddannelse

Helsingør - 24. april 2018 kl. 11:52 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør får et såkaldt »modercenter« for det nye uddannelse målrettet unge uden en ungdomsuddannelse. Det var en tilfreds borgmester Benedikte Kiær(K), der mandag kunne forlade et møde med de nordsjællandske borgmestre med en besked om, at Helsingør Kommune får en særlig rolle som uddannelsby i forbindelse med den igangværende indførelse af en ny nation FGU-uddannelse. Den nye forberedende grunduddannelse er målrettet unge uden en ungdomsuddannelse op til 25 år, og skal skabe bedre sammenhæng og faglighed ved at samle tilbuddene fra for eksempel VUC og produktionsskolerne.

- Jeg er rigtig glad for, at Helsingør får et modercenter. Vi har hele tiden understreget, at Helsingør Kommune har næstflest unge i denne gruppe, og vi har også en særlig erfaring i forhold til denne gruppe, siger Benedikte Kiær.

I Nordsjælland bliver der kun to modercentret, som kommer til at ligge i henholdsvis Halsnæs og Helsingør. Flere kommuner form af Hillerød, Gribskov og Frederikssund havde imidlertid også budt ind på at få et modercenter, som skal administrere den nye uddannelse for en række kommuner.

Skal placeres på nytcampus

Den nye FGU-uddannelse er inddelt i tre forskellige forløb, som i reglen skal være på maksimalt to år. Det ene forløb er forberedende i forhold til eksempelvis en HF-uddannelse, og er et forløb, som i dag oftest ville foregå på et VUC-center. Det andet er en praktisk linje, som minder om det forløb man har i dag på produktionskolerne - deriblandt produktionsskolen Sundet på Fabriksvej i Helsngør. Endelige er der en linje, som er målrettet en erhvervsfaglig uddannelse.

- Vi regner med, at uddannelsen her i Helsingør vil starte op med omkring 290 elever, men tallet skal jo gerne falde, da det er vores mål, at andelen af unge, som tager en almindelig ungdomsuddannelse skal øges, siger hun. Udover elever fra Helsingør skal stedet også modtaget elever fra både Fredensborg Hørsholm Kommune.

I forhold til den fysiske plafcering af centret er borgmesteren ikke i tvivl.

- Det skal naturligvis placeres på det nye campus, siger Benedikte Kiær, som arbejder på, at der bliver skabt en større klynge af uddannelses instiutioner i det gamle erhvervsområdet ved Rønnebær Allé bag Cinemacenter.

Kiær oplyser i den forbindelse, at kommunerne i forbindelse med FGU-aftale har fået en frist på fire år til at samle uddannelserne på én samlet adresse.

Det er Byrådet, som skal godkende den endelige aftale om FGU-centret, og den nye uddannelse skal gå i gang efter sommerferien.

