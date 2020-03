Cinema Center lukker

Onsdag var sidste aften i denne omgang, at der blev vist film i Cinema Center i Helsingør

- Vi har torsdag formiddag besluttet at lukke og dermed ikke vise film de kommende 14 dage. Det er en beslutning alle biografer i Danmark har taget, oplyser den daglige leder, Patrick Sert.

Biografen havde ellers taget sine forholdsregler og sørget for at holde god afstand mellem biografgængerne, men nu varer det altså minimum to uger, før man igen kan gå i biografen, hvor film jo helst skal ses.