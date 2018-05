Som tidligere omtalt her i avisen har kommunen svært ved at rekruttere det nødvendige SOSU-personale til både plejehjem og hjemmepleje. Foto: Sarah Marie Winther

Chok-status: Udsigt til budget-overskridelse på 25 millioner

Helsingør - 13. maj 2018

Et stort merforbrug på et tocifret millionbeløb hober sig op på omsorgs- og sundhedsområdet, men skaderne kan mindskes, lyder det fra Center for Økonomi og Ejendomme. Det bliver markant dyre end forventet at drive omsorgs- og sundhedsområdet i 2018, det viser den seneste opgørelse fra forvaltningen i Center for Økonomi og Ejendomme.

Skal man tro opgørelsen, forventes det nemlig, at området vil gå 25.448.000 kroner over budgettet, der allerede er blevet korrigeret med en tilførelse på 3.371.000 kroner i forhold til det oprindelige budget.

- Vi er rigtig ærgerlige over det store merforbrug, men det kommer desværre ikke bag på os. Vi spottede allerede udviklingen tilbage i 2017, men der blev vi reddet af de lave sygehusudgifter, fortæller formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Mette Lene Jensen (V) og tilføjer, at sygehusudgifterne ikke kommer til at redde dette års budget.

Den dyre hjemmepleje

Udfordringer i hjemmeplejen er den primære årsag til det høje forventede merforbrug i 2018. Hjemmeplejeområdet står alene for 23.368.000 kroner af det samlede merforbrug.

Årsagen til dette er blandt andet, at kommunen har haft store vanskeligheder med at rekruttere plejepersonale, og at det personale der er, har et stigende sygefravær. Det har derfor været nødvendigt at bruge ekstraudgifter på vikarer.

Udover de mange vikartimer udfordrer den nuværende budgettildelingsmodel også økonomien. Modellen har nemlig den utilsigtede egenskab, at den reducerer timepriserne relativt meget, når antallet af leverede ydelser stiger, som det gør i øjeblikket. Den tager således ikke høje for, hvad en times hjemmepleje reelt koster. Hertil kommer, at modellen heller ikke kompenserer for det stigende antal ældre i kommunen.

- Det er bare ikke muligt at yde samme service til flere borgere for samme penge. Vi bliver nødt til at tage højde for udviklingen, fortæller Mette Lene Jensen, der finder det besynderligt, at man ikke har ændret modellen, så den tager højde for demografien, når problemet allerede opstod i 2017.

Farvel til den gamle model

Forudsigelserne om et markant merforbrug i 2018 har fået Center for Økonomi og Ejendomme til at anbefale, at man går væk fra at bruge den nuværende budgetfordelingsmodel. Centeret råder i stedet til at genindføre afregningspriserne fra 2016, indtil en ny budgettildelingsmodel for ældreområdet er udarbejdet og klar til at træde i kraft fra januar 2019.

2016-priserne gav nemlig balance i hjemmeplejens økonomi, og det er der ifølge Center for Økonomi og Ejendomme brug for, hvis merforbruget i 2018 skal reduceres. Med indførelsen af de gamle priser vil det være muligt at reducere forbruget med 7.000.000 til 10.000.000 kroner.

- Det er en meget midlertidig løsning at bruge priserne fra 2016, men det er nødvendigt at gøre noget nu for at nedbringe merforbruget. Så det er en god mulighed til vi får en ny model, lyder det fra Mette Lene Jensen.

Det samlede budget for Omsorgs- og Sundhedsområdet i 2018 er på 827.997.000 kroner.