Charlie Chaplin bød velkommen til flytteåbning

Butik Chaplin åbnede dørene til deres nye lokaler på hjørnet af Stjernegade, hvor forbipasserende blev inviteret på vin og hjemmebagte kager i en storstilet åbning.

Kager formet som overskæg og bowlerhat, poser med bolcher og en Charlie Chaplin imitator. Butikken Chaplin bød på den helt store åbningsfest, da de tirsdag formiddag åbnede dørene op for besøgende i deres nye lokaler i den blå bygning på hjørnet af Sudergade og Stjernegade. Her er de flyttet til efter tidligere at have ligget på Bramstræde. Butikken flytter lokaler, så den kan ligge tættere på Chaplins adminstration, som ligger på Stjernegade, samt Café Chaplin, som ligger på Kampergade, fortæller direktør for Chaplin, Malene Ryberg.

- Vi er rykket tættere på administrationen og caféen, hvilket skal skabe en større teamfølelse, for det er de samme unge mennesker vi har med at gøre, så vi vil have større mulighed for at snakke sammen og dele vores viden med hinanden, fortæller hun.

Unge med særlige behov Butik Chaplin er bare en lille del af en stor virksomhed, som i en årrække har tilbudt botræning, beskæftigelse og uddannelser til mennesker med særlige behov. Foruden Butik Chaplin, så kan andre tilbud nævnes, såsom Café Chaplin, Kollegiet Axeltorv og Chaplins STU forløb, som er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. For unge med særlige behov spiller Butik Chaplin en stor rolle, fortæller socialpædagog på Chaplin, Helle Franch Houvenaeghel.

- I butikken får de unge en beskyttet tilværelse, hvor der er højt til loftet. Her kan de få succesoplevelser, så de kan komme glade på arbejde. Her er al fokus ikke på salg af varer, men derimod på de unge, så de kan få en meningsfuld hverdag, siger hun.

Mere bæredygtighed For folkene bag Butik Chaplin har den seneste tid været travl, hvor varer og andet inventar skulle flyttes fra de gamle lokaler på Bramstræde. Ikke alle ting er dog som de plejer at være, for med flytningen har man valgt at gøre nogle ting anderledes, fortæller socialpædagog på Chaplin, Christian Norup.

- Vi har et mere simpelt projekt nu, hvor vi fokuserer mere på bæredygtighed. Vi har derudover fået varer som vi ikke havde tidligere, fortæller han, mens Malene Ryberg indskyder.

- Varer som man ikke kan støde på andre steder i Helsingør, siger hun.

Butikken kan, som nævnt tidligere, findes på hjørnet af Sudergade og Stjernegade. Der vil være åbent mandag-fredag kl. 10-15.