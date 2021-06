Centerchef for Sundhed og Omsorg siger farvel til Helsingør

- Jeg kan kun ønske Margrethe Kusk Pedersen et stort tillykke med den flotte stilling, hvor hun får et større ledelsesansvar for en stor bredde af opgaver. Det vidner om, at de i Odense Kommune også kan se, hvilken faglig dygtig leder Margrethe er - og med et hjerte, der brænder for at gøre en forskel for borgere, medarbejdere og ledere. Jeg vil savne vores gode samarbejde, og samtidig vil jeg sige en stor tak for den kæmpe ledelsesindsats, som Margrethe har lagt i på et vigtigt velfærdsområde i stor udvikling - ikke mindst i det seneste 1 1/2 år med Covid-19.