Centerchef: - Det er alvorlige problemer

Centerchef Pernille Madsen, Center for Særlig Social Indsats, understreger, at sagen om arbejdsmiljøproblemerne på CABAS bliver taget alvorligt.

Helsingør - 06. marts 2021 kl. 04:27 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Der er ingen grund til at skjule, at der har været og er problemer med mobning blandt såvel ledelse og medarbejdere og medarbejdere i mellem på CABAS' afdeling på Højvangen. Sådan lyder det fra centerchef Pernille Madsen, Center for Særlig Social Indsats, som har det øverste administrative ansvar for CABAS.

Men nu ser hun frem til, at sagen kommer videre, og at arbejdet med at få arbejdsmiljøet til at fungere for alvor bliver sat i faste rammer.

- Covid-19 har drillet os, men på torsdag i næste uge, så vil en konsulent fra arbejdsmiljørådgivingsfirma

fremlægge resultaterne af rapporten om arbejdsmiljøet for alle medarbejderne på Højvangen og os i ledelsen, siger Pernille Madsen.

- Det er vigtigt for mig, at det ikke er mig eller den daglige leder, som fremlægger resultaterne. Vi ville nemt kunne mistænkes for at se det fra vores eget perspektiv. Derfor er de folkene bag rapporten, som vil facilitere debatten, siger Pernille Madsen om den eksterne rapport, som blev afleveret lige før jul til kommunen, og som ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten også er blevet præsenteret for.

- Det her er problemer, som jeg på ingen måde vil negligere, og som vi kommer til at arbejde videre med i en arbejdsgruppe med medarbejdere og ledelse, siger Pernille Madsen.

Centerchefen lægger heller ikke skjul på, at området har været igennem mange tilpasninger og ændringer, som også kan have påvirket organisationen i negativ retning.

- Vi er en takstbaseret institution, hvor pengene følger borgerne, og har betydet mange tilpasninger, hvilket selvfølgelig også kan belaste arbejdsmiljøet, siger centerchefen.

Chefen for CABAS, Christina Dahl, oplyser til avisen, at hun ikke har nogen kommentarer til sagen, og henviser til centerchefen.

Formand Social- og Beskæftigelsesudvalget Marlene Harpsøe(DF) oplyser, at hun ikke har noget politisk kommentar til sagen.

Rapporten fra den eksterne rådgiver er sendt videre til Arbejdstilsynet, som gav rådgivningspåbuddet, og som siden skal afgøre, hvad sagen får af konsekvenser i forhold til eksempelvis påbud.

