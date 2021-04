Catch fylder fem år: Nu er det tid til nye mål

Det var med et ønske om at få mere uddannelse til byen og derigennem gøre Helsingør endnu mere attraktiv for de unge i aldersgruppen 20 til 30 år, at kommunens center Catch i begyndelsen af 2017 blev etableret.

Formålet var at skabe et kreativt rum, hvor samarbejder mellem kommunen og uddannelsesinstitutioner i hele landet kunne blomstre. Catch skulle tilbyde de studerende forløb i krydsfeltet mellem kunst, design og teknologi med henblik på at udarbejde projekter og løsninger for og i kommunen. På den måde kunne centret skabe værdi for både de studerende og for Helsingør.