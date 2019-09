Café CABAS flytter ind i Snekkersten Idrætscenter

Når træningen er overstået, kan sportsudøvere og deres familier fremover indtage aftensmaden eller en hurtig snack i Café CABAS i Snekkersten Idrætscenter. Center for Job og Oplevelse har nemlig overtaget caféen og åbner den 7. oktober 2019. Brugerne af idrætscenteret vil kunne købe sunde og lækre måltider som medarbejdere fra Center for Job og Oplevelse (CJO) laver og serverer. I CJO arbejder personer, der af forskellige grunde har svært ved at få fodfæste på det ordinære uddannelses- og arbejdsmarked. For eksempel flexjobbere og borgere i beskyttet beskæftigelse eller jobafklaringsforløb. Leder af CJO, Christina Dahl, ser frem til at byde velkommen i den nye café. - Vi glæder os rigtig meget til at slå dørene op til café CABAS. Som alle andre har medarbejderne her et stort ønske om at skabe et liv med beskæftigelse og trivsel. I idrætscenterets café får medarbejderne en tæt kontakt til de fællesskaber, som opstår i forlængelse af idræt samtidig med, at de udfylder en vigtig jobfunktion med madlavning og betjening af kunder, siger hun. Caféen vil servere sunde varianter af de tilbud, der traditionelt sælger godt i hallen. Pølser og sodavand vil for eksempel være økologiske, og pomfritterne vil være erstattet af grøntsagsfritter. Jesper Lyngsøe Christensen, leder af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg, ser det nye samarbejde med CJO som et godt tilbud til kommunens borgere. - Vi ønsker at skabe et levende og aktivt lokalsamfund, hvor alle kommunens borgere kan udfolde sig sammen. Idrætscenteret i Snekkersten er en oplagt ramme for at skabe nye fællesskaber, siger han. Café CABAS vil have åbent aftener og weekender. Der vil løbende komme nye tilbud i caféen som for eksempel fællesspisning.