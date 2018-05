Cæcilie Norby gæster sammen med Magnus Hjorth Trio Hornbæk Jazzklub på Bølgen.

Send til din ven. X Artiklen: Cæcilie Norby og Magnus Hjorth Trio i jazzklubben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cæcilie Norby og Magnus Hjorth Trio i jazzklubben

Helsingør - 30. maj 2018 kl. 21:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På fredag den 1. juni klokken 20.30 byder Hornbæk Jazzklub velkommen til Cæcilie Norby og Magnus Hjorth Trio i Kulturhuset Bølgen i Ålsgårde. Når Cæcilie Norby indtager Hornbæk Jazzklub, sker det med en funklende, alsidig og smuk stemme. Hun formår som ingen anden at inddrage publikum på en rejse, hvor det musikalske univers åbenbarer sig.

Hun har igennem sin karriere været skelsættende og banebrydende med hensyn til at kunne navigere på tværs af musikalske genrer - fra pop, rock, klassisk til jazz, og forene dem i et helstøbt troværdigt udtryk. Hun anses for at være én af Europas vigtigste vokalister på den rytmiske scene.

Magnus Hjorth er en af nordens lysende pianobegavelser.

Han er født og opvokset i den lille by Laholm i den vestlige del af Sverige. Han startede med at spille violin og trombone, men det var først da han begyndte ved pianoet som 12-årig, at han synes det blev rigtigt sjovt.

Han er uddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium i København, og har gjort København, med sin centrale placering og sin aktive og vibrerende musikscene, til sit hjem. Han er en aktiv og efterspurgt musiker i både det danske og sydsvenske musikmiljø, hvor han spiller i talrige sammenhænge.

Snorre Kirk er født og opvokset i Norge, men har boet i Danmark en årrække og også han valgte at studere på det danske konservatorium på grund af Københavns levende musikmiljø. Han er med sit alsidige og medlevende spil, der ikke lader sig begrænse af snerrende stilistiske bånd, en meget efterspurgt trommeslager på de Københavnske scener.

Lasse Mørck er sydfynsk tredjegenerations kontrabassist, der allerede har etableret sig som en af Københavns mest efterspurgte bassister. Han blev i en ung alder fast medlem i Magnus Hjorth Trio og i Snorre Kirks Orkester og har derudover spillet med mange af de største skandinaviske jazznavne i både ind -og udland.

Entré til koncerten kan kun købes ved indgangen fra en halv time før koncertstart. 100 kr. for medlemmer, 150 for ikke-medlemmer. Køb af spisebilletter kan foretages via www.billetten.dk