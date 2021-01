COOP-koncernen har nu store udviklingsmuligheder her i Prøvestenscentret. I sommer købte selskabet postens gamle distrubutionscenter til højre på billedet, og den 23. december blev det tinglyst, at koncernen også havde lokalerne Kvikly ligger i. Hidtil har varehuset været lejer. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: COOP køber bygning i center for gigant-beløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

COOP køber bygning i center for gigant-beløb

Kvicklys ejer har købt supermarkedets lokaler i Prøvestenscentret af dødsboet efter forsikrings-bossen Peter Zobel.

Helsingør - 20. januar 2021 kl. 16:14 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Den forbrugerejede supermarkedskoncern COOP har tilsyneladende store planer dets engagement i Prøvestenscentret. Således fremgår det af Tingbogen, at selskabet har købt den lidt over 9.600 kvadratmeter store butik, som Kvickly ligger i, til en pris af 150 millioner kroner.

Læs også: Coop køber Postnords gamle lokaler for tocifret millionbeløb

Sælgeren var dødsboet efter den kendte Codan-direktør og jetsetter Peter Zobel.

Peter Zobel døde i 2017, og arvingerne i form af hans fem børn arvede ifølge SE & HØR et holdingselskab med en egenkapital på 38,9 millioner kroner plus et par ejendomme - deriblandt den umiddelbart beskedent udseende varehus i Prøvestenscentret. Siden Zobel tilbage i 1998 investerede i bygningen er priserne på udlejningsejendomme bare steget i særligt hovedstadsområdet, og det kommer nu hans børn til gode.

Købte også Postbygning Udover nu at være herre i eget hus, så købte COOP også tidligere sidste år PostNords gamle postkontor og distributionscenter overfor varehuset. Disse lokaler, der for tiden står tomme, gav selskabet 24,4 millioner kroner for ifølge tingbogsoplysningerne.

Det fremgår af kommunens ejendomsarkiv, at det derved lykkedes for koncernen også at komme konkurrerende kæder i forkøbet. For der har nemlig været henvendelser til kommunen om brug af lokalerne fra Rema 1000-kæden, Salling Group, som står bag Netto og Føtex, samt fra ejendomsudviklere.

En anden del af baggrunden for købet er, at COOP er gået mere aktivt ind på ejendomsmarkedet. Tilbage i november meldte selskabet ud i en pressemeddelelse, at strategien nu er i højere grad at eje de ejendomme, hvor man driver butikker. Derudover er selskabet også begyndt at engagere sig i blandt andet udvikling af bolig- og erhvervsejendomme.