CLICK Festival som radio

Helsingør - 11. maj 2018 kl. 17:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

The Lake Radio har produceret tre podcast-afsnit om årets CLIK Festival. Kom med bag om værker og tema, mød nogle af årets kunstnere, kom med ind i maskinrummet og hør om tankerne bag årets tema. Alt sammen kan opleves i en ny podcastserie i tre dele produceret i et samarbejde mellem CLICK Festival og The Lake Radio.

Kunst- og samtidsfestivalen CLICK Festival finder i år sted for ottende gang på Kulturværftet i Helsingør. Under temaet Xeno - undersøger festivalen i år "andethed" og "det fremmede", gennem to dage med talks, performances, installationer og koncerter den 19. og 20. maj. I en ny podcast-serie i tre afsnit taler vi med nogle af folkene bag CLICK, vi møder et par af årets deltagende kunstnere, og vi dykker ned i festivalens musik- og performance-program. Podcasten er en introduktion, en åbning, en optakt til noget af dét, du som publikum kan se, høre og opleve på CLICK Festival.

- CLICK er en virkelig interessant festival, fordi de ofte lykkes med at skabe forbindelser mellem tingene, og fordi de rent faktisk føles progressive og tidssvarende. Festivalen rummer både samtidskunst, musik, teknologi, performance og talks. De forskellige aspekter af festivalen har vi forsøgt at afdække i den her podcastserie,siger Kasper Vang, redaktør på The Lake Radio.

"Hvis du ikke lige er på fornavn med nogle af de kunstnere eller det tema, som festivalen præsenterer, så er podcast-formatet et super fint format til at komme med bag om festivalen og blive introduceret til det hele, inden du besøger festivalen. - Og så varer hvert af de tre afsnit ca. 20-30 minutter - lige til at høre på togturen til festivalen, når du alligevel er på vej herop til Helsingør," siger Anne Borg, kommunikationsansvarlig på CLICK Festival.

Podcastserien findes på Soundcloud og www.clickfestival.dk under The Lake X CLICK Festival 2018. Serien er produceret med støtte af Statens Kunstfond

