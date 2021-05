Byttede plads bag rattet - men politiet fattede mistanke

Klokken 16.59 observerede Nordsjællands Politi, at en fører og en passager byttede plads i en personbil ved færgeterminalen i Helsingør.

Forholdet blev undersøgt, og det viste sig, at den første fører, en 63-årig mand fra Hedehusene, ikke besad retten til at køre bil, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, oplyser Nordsjællands Politi.