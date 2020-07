Byrådsmøder på rådhuset uden adgang for offentligheden

Helsingør Byråds møder har siden den 11. marts været holdt virtuelt på grund af smittefare. Det vil sige, at de 25 byrådsmedlemmer har siddet hjemme hver for sig og debatteret dagsordenen til byrådsmøderne. Det seneste virtuelle byrådsmøde blev holdt den 1. juli, og det bliver også det sidste i denne omgang.

Med det betyder ikke, at der bliver fri adgang for borgerne.

Indgangs- og udgangsforholdene i byrådssalen på rådhuset er nemlig relativt snævre, og de fysiske forhold omkring tilhørerpladserne er også begrænsede, så for at forebygge smitte med COVID.19 har byrådet derfor besluttet, at der indtil videre ikke skal være adgang til møderne for offentligheden.