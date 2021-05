Den nye kandidat til landsformandsposten er uddannet historiker. Foto: Helsingør Kommune

Byrådsmedlem stiller op som radikal landsformand

Radikales byrådsmedlem i Helsingør Kommune, Christian Holm Donatzky, er den første der har meldt sig som kandidat til posten som partiets landsformand.

Helsingør - 04. maj 2021 kl. 14:17 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det er ingen hemmelighed, at det Radikale Venstre har været igennem en kaotisk og smertefuld periode det seneste år, hvor særligt #Meetoo-bølgen har kastet dystre skygger over det gamle parti. Sager, der som bekendt kostede partiets politiske leder Morten Østergaard posten.

I april valgte partiets organisatoriske formand Svend Thorhauge også ikke at genopstille til posten, hvilket han ellers tidligere havde udtrykt ønske om.

Posten som formand for Radikale er anderledes end i andre partier, og medfører ikke nogen politisk magt over folketingsgruppen. Således er Sofie Carsten Nielsen fortsat at regne som partileder - men ikke som formand.

Posten som landsformand skal besættes til september og den første, der har meldt sig, er Radikales lokale byrådsmedlem Christian Holm Donatzky, som blandt andet er formand for By, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

- Jeg er vist den eneste lige nu. Men det skulle ligne Radikale dårligt, at jeg bliver den eneste, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Han går blandt andet til valg op at samle partiet, og samtidig også at give den radikale politik en klarere stemme.

- SAMLING. Der er mere end nogensinde brug for, at vi står sammen. Der skal være plads til at have forskellige indgangsvinkler og synspunkter, men vi skal arbejde på at finde en fælles vej på tværs af landet. Vi bliver stærkere, når der er sammenhæng og tillid mellem de forskellige led i både vores organisation; kommune-, storkreds- og regionsforeninger, hovedbestyrelse, forretningsudvalg og mellem vores folkevalgte, skriver han i sin officielle opstilling.

- Vi har et fælles udgangspunkt - den radikale ideologi og vores værdisæt. Som landsformand vil jeg være partiets og baglandets stemme og have mulighed for at markere en klar radikal holdning, som ikke er bundet af de kompromiser, som vores folkevalgte er nødt til at indgå i et parlamentarisk demokrati - det er styrken ved den radikale struktur, skriver han videre.