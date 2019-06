Byrådet var rygende uenige om rygeregler

Efter mere end en times livlig debat stod det klart, at Helsingør Kommune nu efter nytår bliver en af de 10 kommuner, som indenfor de kommende måneder tilslutter sig et koncept om total røgfri arbejdstid for alle de ansatte. Noget, som siden 2012 er ført ud i livet i 27 kommuner - deriblandt i Fredensborg Kommune. Tilbage i 2013 var et lignende forslag på bordet, der blev afvist af et flertal i Byrådet. Omvendt blev reglerne dog strammet, så medarbejdere skal flekse ud og forlade matriklen, hvis de vil ryge. Derudover er der i dag også røgfri arbejdstid indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets arbejdspladser og en række andre steder.

Et flertal bestående af 13 ud af 25 byrådsmedlemmer sagde mandag ja til et totalt rygeforbud i arbejdstiden for de ansatte i kommunen.

