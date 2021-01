Byrådet udskriver blancocheck til vaccinekørsel

Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan se frem til, at kommunen betaler transportudgifterne, når de vaccineres. Det er på trods af, at byrådet ikke ved, hvad den endelige udgift bliver.

Vaccinationerne har de sidste par dage været i fuld gang på landets plejehjem. Næste skridt er at få vaccineret de hjemmeboende borgere, der er over 65 år og er visiteret til praktisk hjælp og personlig pleje. Margrethe Kusk Pedersen, der er centerchef for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune, fortalte tidligere på ugen, at kommunen vil have en rolle i de kommende vaccinationer, hvor borgere kan få brug for hjælp til booking samt transport.