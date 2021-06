Hvis det står til Værftets Madmarked kan en rooftop på værftshallerne meget vel ende med at se således ud. Illustration: Dall&LIndhardtsen

Byrådet tog et stort skridt mod ny rooftop

Det blev mandag aften besluttet i byrådet, at der skal bruges mellem 300.000 og 400.000 kroner på et udbud vedrørende en tagterrasse på værftshallerne. Det kan betyde, at projektet ryger ud af lokale hænder.

Helsingør - 01. juni 2021 kl. 16:11 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Værftets Madmarked har i flere år efterhånden været en populær destination for lokale såvel som turister. Meget tyder på, at madmarkedet kan blive til et endnu mere populært sted, da madmarkedet i fremtiden håber at kunne lokke med en tagterrasse, hvor der vil være udsigt til Kronborg, Øresund og Helsingør By. Drømmen om en rooftop på de gamle værftshaller har dog vist sig at være mere kompliceret end som så. For kommunen, der ejer værftshallerne, kan ikke udleje taget til madmarkedet mod en passende betaling grundet Kommunalfuldmagtens bestemmelser om udlejning af ejendomme samt forbuddet mod, at kommuner støtter enkeltvirksomheder.

Stor udgift Forvaltningen har derfor vurderet, at det vil koste mellem 300.000 og 400.000 kroner at købe juridisk rådgivning til udformningen af udbuddet, og spørgsmålet har derfor lydt, hvem der skal stå for at betale dette beløb. Endvidere vil projektet også kræve udgifter på 100.000 kroner til tekniske beregninger, og da sagen kom op på økonomiudvalget, blev der ikke taget en endelig afgørelse, hvorfor byrådet mandag aften skulle tage stilling til indstillingen, der lød på, at der skulle iværksættes en udbudsproces, som finansieres af udgiftsneutrale budgetomplaceringer indenfor Økonomiudvalgets område.

Stor entusiasme På byrådsmødet var der generelt entusiasme at spore, da snakken faldt på Elsinore Rooftop. Blandt de partier der var mere positivt stemt var Socialdemokratiet, der dog havde håbet på en nemmere proces i udlejningen af tagterrassen.

- Jeg havde håbet, at vi kunne lave en mere simpel proces og udleje det fra starten. Der skal dog et EU udbud til, og det må vi så forholde os til. Kommunen sørger for, at det går rigtigt for sig. Det er et spændende projekt, der kan give liv i området. Vi er i gang med at revitalisere værftsområdet med uddannelser og renovering, og det er den rigtige vej at gå, sagde Claus Christoffersen (S).

Kommunen rodes ind Der var dog også politikere tilstede, der var mere kritiske i deres opfattelse af et kommende udbud af tagterrassen på værftshallerne.

- Som vi har forstået det, er det et privat projekt, så hvorfor er det lige, at kommunen skal rodes ind i det? Der er nogle, der vil leje noget på kulturværftet og udbygge det. Ingen problemer med det, men hvorfor skal kommunekassen blandes ind i det, spurgte Ib Kirkegaard (DF).

Højere husleje Enhedslisten forsøgte at berolige Ib Kirkegaard, da de var af den overbevisning, at et udbud kunne føre til en højere husleje og derfor flere penge i kommunekassen.

- Jeg havde samme tanke i starten, som du har her. Hvorfor skal kommunen blandes ind, og hvorfor skal der bruges 400.000 kroner på det. Ved at det kommer i udbud, har vi en chance for at få en større husleje end det, som vi har aftalt med madmarkedet, som så vidt jeg husker er 0 kroner i 20 år, men at vi kan overtage restauranten efterfølgende. Det kan være, at der er en kinesisk konsortium, der vil betale husleje for det. De 400.000 kroner kan blive til mange flere penge, sagde Allan Berg Mortensen (EL).

Ude af lokale hænder Det beroligede dog ikke Ib Kirkegaard, tværtimod. For selvom en udenlandsk virksomhed potentielt vil kunne betale en højere husleje, ønsker Dansk Folkeparti i højere grad, at magten forbliver i lokale hænder.

- Vi mener ikke, at det er en kommunal opgave at smide udbud ud om en restaurant, hvor hvem som helst kan få det. Det er ærgerligt, at vi har nogle driftige mennesker, der ikke bare kan få lov at udvide for egen regning. Det er jo deres projekt. Jeg er meget nervøs og enig med Enhedslisten om, at det garanteret kan blive en japser eller nogen andre, der køber det, og så er det ude af lokale hænder, afsluttede Ib Kirkegaard.

