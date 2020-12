Byrådet er klar til at sætte børneområdet fri

- Vi skal huske de stille forældre og de udsatte børn, lød det fra SF inden et enigt byråd i aftes godkendte køreplan for 3 år lang forsøgsordning.

Sammen med Rebild Kommune i Himmerland blev Helsingør Kommune udvalgt af Regeringen til at lægge daginstitutioner til en tre år lang forsøgsordning, som skal sætte hele området fri fra alskens bureaukrati på måde, der ser ud til at blive mere omfattende end eksempelvis det tidligere frikommuneforsøg. Sagen er en del af den såkaldte Velfærdsaftale.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her