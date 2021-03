Hvor skal der bygges i Tikøb - og hvor skal der absolut ikke ? Det skal Planstrategien være m ed til at fastlægge. Foto: Annamarrie Smillah Lennings

Send til din ven. X Artiklen: Byrådet: Nu er det denne landsbys tur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byrådet: Nu er det denne landsbys tur

Borgerne får nu mulighed for at ytre sig om Planstrategien, som lægger rammerne for kommunens udvikling i de kommende år.

Helsingør - 25. marts 2021 kl. 04:26 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

Et enigt byråd har sendt Planstrategien ud i høring. Og det skete med et klart signal om, at »Nu er det Tikøbs tur«. Planstrategien, som er det planlægningsværktøj kommunen skal udvikle sig på, er et utrolig vigtigt dokument, understregede det radikale byrådsmedlem Christian Holm Donatzky, som er for mand for Plan- Miljø- og Klimaudvalget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler

Her giver ny planstrategi mulighed for at bygge boliger 19. marts 2021 kl. 04:41