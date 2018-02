Byråd sender protestbrev

Byrådet sender nu et protestbrev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen(V), hvor der bliver advaret mod konsekvenserne af det kontanthjælpsloft, som blev indført tilbage i 2016, og som ifølge teksten i brevet betyder, at en stor gruppe børn kommer til at vokse op i fattigdom, og at nogle af de ramte har svært ved at betale eksempelvis deres medicin. Brevet anbefaler på blandt andet den baggrund, at regeringen fjerner det omstridte loft.