Blandt andet Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling har klaget over udvidelsen som foreningen mener skygger for den skovdækkede kystskrænt. Her ses en visualisering af udvidelsen. Illustration: Helsingør Kommune

Byråd sagde endeligt ja til ny stor udvidelse af strandhotel

Helsingør - 05. april 2018 kl. 04:32 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borger brugte spørgetiden på byrådsmødet tirsdag til appellere om at få sendt lokal- og kommuneplan tilbage til udvalget på grund af fejl. Et enigt byråd endte med på mødet tirsdag aften i Byrådet at give en endelig godkendelse af den nødvendige lokalplan og kommuneplan til en ny udvidelse af det succesfulde Strand- og Badehotel Marienlyst, som ligger direkte ud til Øresund og Gummistranden.

Læs også: Politikere sagde ja til ny stor hoteludvidelse

Derved fik en borger ved navn Jens Buus ikke held til at få politikerne til at sende forslaget tilbage til fornyet behandling i By-, Plan og Miljøudvalget. Borgeren, som er nabo til det kommende byggeri, som først og fremmest omfatter en ny fløj med 55 nye værelser, benyttede muligheden for at stille spørgsmål ved starten af byrådsmødet i spørgetiden. Han spurgte til, hvorfor Byrådet ikke valgte at sende behandlingen af såvel lokalplan som kommuneplan tilbage, da der var flere fejl i sagsbehandlingen. For det første påpegede han, at ikke alle høringssvar var tilsendt til medlemmerne af fagudvalget. For det andet mente han, at der var adskillige fejl i lokalplanens tegninger af placeringen af p-pladser. Placeringen af p-pladserne kunne ifølge borgeren skabe livsfarlige situationer ved eksempelvis en brand.

Efter nogen debat, hvor DF's Ib Kirkegaard og EL's Haldis Glerfoss var åbne for at sende sagen tilbage, så blev borgerens ønske imidlertid afvist uden det kom til afstemning.

Formand for By-, Plan- og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky(R) frarådede, at lokalplanen blev sendt retur på grund af sagens proportioner samt udsigten til, at en fornyet behandling ikke ville medføre et andet udfald.

Formanden medgav, at nogle af høringssvarene ganske rigtigt ved en fejl var forsvundet fra udvalgsdagsordenens bilag, men at samtlige indsigelser dog fremgik af forvaltningens resume, og at samtlige indsigelser var vedhæftet til både dagsordenen for mødet i Økonomiudvalget og til tirsdagens byrådsmøde.

I forhold til parkeringspladserne understregede Holm Donatzky, at placeringen af tegningerne af parkeringspladserne i lokalplanen kun var en tegning af principperne bag placeringen af veje og parkering.

Beredskabet skal derudover også godkende sikkerheds- og adgangsveje.

Formand for mange etager mod stranden

Christian Holm Donatzky var imidlertid ikke fuldt ud til freds med udformningen af lokalplanen, og stillede forslag om at en udvidelse hotellet i den såkaldt byggning B. som ligger mellem wellness-afdelingen og Strandpromenaden direkte ud til Gummistranden blev på maksimalt to etager i stedet for de i alt fire plan, som lokalplanen muliggør. Dette forslag fik imidlertid kun støtte fra EL og SF.

Donatzky stillede også forslag om at den nye værelsesfløj ikke kun skulle placeres parallelt med den seneste værelsesfløj, som blev indviet i januar 2017, men skulle også have de samme mål på byggefeltet på 41 x 21 meter. Dette er nemlig målene for den eksisterende fløj. Ændringsforslaget fik byrådssalen dog kun støtte fra EL, SF og V.

