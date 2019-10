Det nytter at stå sammen - men hvordan? Helsingør Bymidteforum gør status torsdag morgen.

Send til din ven. X Artiklen: Bymidteforum inviterer til stormøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bymidteforum inviterer til stormøde

Helsingør - 01. oktober 2019 kl. 06:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Bymidteforum - en ny forening, der samler alle interessenter i bymidten, er nu parat til at løfte sløret for det længere sigte med arbejdet med at udvikle bymidten. Alle er velkomne - også borgere, der gerne vil høre om planerne. Stormødet finder sted torsdag den 3. oktober klokken 8.00 - 9.30 i Toldkammeret, Store sal i stuen.

- Vi er jo ikke gået ud med den helt store tromme før nu. Dels har arbejdet med at skabe et solidt fundament for en forening, der skal være med til at sikre og udvikle en levende bymidte, taget tid, men vi har også ventet på de første konkrete resultater af vores arbejde. Det spænder fra udsmykning af Stjernegade og Bjerggade til parkeringspladser, og så har vi haft en vigtig finger med i arbejdet med den nye gademanual, fortæller Helle Fuglsang Jeppesen, der er formand for Helsingør Bymidteforum og til daglig er marketingchef i Helsingør Bycenter.

På stormødet vil vi fortælle om arbejdet i Helsingør Bymidteforum. "Men vi skal også inspireres", fortæller Helle Fuglsang videre. "Vi har fået en af landets mest erfarne udviklere af bymidter, Mikkel Niess fra BID Danmark, til at komme til Helsingør. BID står for Business Improvement District og hans erfaring er, at det nytter at stå sammen og gøre ting sammen, men som han siger, vi skal turde at se på os selv med nye øjne, og have mod til at lave de nødvendige forandringer.

Herefter vil Katrine Kjærbo fra Helsingør Kommunes område for Trafik, Vej og Parkering fortælle om hvordan bymidteforum vil gå i gang med at udvikle byens torve. Endelig vil der være mulighed for networking.

- Vi er stolte af de resultater, vi, på forholdsvist kort tid, har opnået og ser frem til, bid for bid, at realisere de planer, der ligger i strategien. Men først og fremmest glæder vi os til at præsentere det hele for alle interessenter i Helsingør. Både dem, der allerede er medlem af for eksempel Helsingør Handel eller Helsingør erhvervs- og industriforening og de, der i dag står udenfor, siger Helle Fuglsang.

Helsingør Bymidteforum er et samarbejde mellem alle interessenter i Helsingør bymidte herunder Helsingør Bycenter, Helsingør Handel, Erhvervs- og Industriforeningen, ejendomsejere, kulturaktører, borgere, Helsingør Dagblad og Helsingør Kommune. Helsingør Bymidteforum holdt stiftende generalforsamling i juni måned i år. I øjeblikket arbejder 4 konkrete grupper med "Aktiviteter, events og citydressing", "Tilretning af gademanual", Mobilitet og infrastruktur" og "Kommunikation". I alle grupper er der repræsentanter fra relevante interessenter.