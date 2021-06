Helsingør Kommune modtager i øjeblikket omkring 65 nye byggesager om ugen. Der ligger i øjeblikket cirka 550 sager, som der endnu ikke er påbegyndt sagsbehandling på. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Byggesagerne hober sig op: Nu kræver borgmesteren handling

Det kan tage op til 16 uger at få behandlet sin byggesag i Helsingør Kommune. Nu vil borgmester Benedikte Kiær (K) have ansat flere byggesagsbehandlere, for de lange ventetider bryder med den gode velfærd, kommunen ellers så gerne vil kunne tilbyde

Helsingør - 19. juni 2021 kl. 06:19 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det er med at væbne sig med tålmodighed, hvis man vil bygge i Helsingør Kommune, for antallet byggesager stiger eksplosivt, og det sætter sine spor på sagsbehandlingstiderne. Siden 2014 er antallet af byggesager steget med 128 procent, og ventetiden er i dag på mellem 12 og 16 uger. Det fremgår af en kommunal opgørelse præsenteret på dagsordenen for det kommende møde i Byrådet tirsdag aften.

Spørger man borgmesteren, hvad hun tænker om de lange ventetider, så er svaret klart og tydeligt. Det er ikke acceptabelt, og sagsbehandlingstiden skal nedbringes nu!

- Jeg møder folk, der siger til mig, at de har så hårdt brug for en byggetilladelse, at hvis ikke de får den nu, så må de dreje nøglen om. Det er jo ikke rimeligt, at det skal være sådan, fortæller borgmester Benedikte Kiær (K).

Eksplosiv stigning Alene fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021 er antallet af byggesager steget med 28 procent, og det er til trods for, at 2020 ellers slog alle rekorder ved en stigning på 24 procent sammenlignet med det forgangne år.

Ifølge borgmesteren er det et udtryk for en eksplosiv stigning, og derfor foreslår hun nu, at Byrådet beslutter at ansætte tre nye byggesagsbehandlere og en ny administrativ medarbejder, så kommunen kan få nedbragt sagsbehandlingstiderne og ikke mindst kan aflaste de medarbejdere, der inden for de sidste år har måttet løbe hurtigere og hurtigere.

- Det er nødvendigt med flere medarbejdere for at løfte den her opgave. I andre kommuner ser vi, hvordan udviklingen er løbet helt af sporet, og sagsbehandlingen nærmest er brudt sammen. Der skal vi ikke nå ud - vi skal undgå at vores medarbejdere får stress - og derfor kræver det, at vi får ansat flere medarbejdere nu, siger hun.

En velfærdssag Med Budget 2021 blev det vedtaget at afsætte midler til to nye sagsbehandlere, som blev ansat tilbage i januar i år - men byggesagsbehandlere med erfaringer hænger absolut ikke på træerne, og derfor har kommunen måttet indregne en lang oplæringsperiode. Den fulde effekt af de nye medarbejdere er derfor endnu ikke sat ind, men alligevel er Benedikte Kiær ikke i tvivl om, at der fortsat vil være brug for de ekstra hænder.

- Udviklingen fortsætter, og hvis vi skal nå at have nye sagsbehandlere oplært, så skal vi i gang nu. Vi har ikke tid til at vente til et nyt budgetår, forklarer hun og tilføjer, at byggesagsbehandlingen og de lange sagsbehandlingstider er et spørgsmål om velfærd, og derfor skal løftes som den vigtige opgave, den er.

- Når vi tænker på velfærd, tænker vi typisk, at det har noget med børn, ældre og omsorg at gøre, men byggesagerne er i høj grad også velfærd. Det handler også om omsorg for mennesker, og det kan have store konsekvenser, hvis ventetiderne på byggetilladelser er for lange.

Kortere ventetid Ifølge dagsordenen for byrådsmødet vil de nye stillinger kræve en omplacering i budgettet på 400.000 kroner i 2021, ligesom der skal indarbejdes en driftskorrektion på 2.500.000 kroner i budget 2022 og frem.

Med de nye medarbejdere forventer forvaltningen, at man vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiden til cirka en måned for nye sager, men lægger samtidig op til, at der fortsat vil være behov for en skarp prioritering, således at lovliggørelsessager og klagesager bliver nedprioriteret, mens ansøgninger om nybyggeri og om- og tilbygninger bliver opprioriteret.