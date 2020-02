Byggeplads udsat for tyveri: Tyvene løb med værktøj til større beløb

Det var formentlig nogle byggearbejdere som tirsdag morgen opdagede, at de manglede værktøj. De var mødt ind på byggepladsen til det nye plejehjem Hornbækhave ved Halfdan Rasmussens Vej i Hornbæk, hvor tyveriet blev anmeldt til Nordsjællands Politi klokken 10.25. Tyveriet er sket mellem mandag klokken 17.00 og tirsdag klokken 8.30, hvor gerningsmændene har stjålet værktøj og el-værktøj for et større beløb. Politiet har endnu ingen anholdte, men Nordsjællands Politi skriver i deres døgnrapport, at de på baggrund af oplysninger i sagen har en formodning om, hvem gerningsmændene er.