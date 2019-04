Byggeboom presser sagsbehandling

Skal du bygge dit drømme hus, forkæle dig selv med en lækker ny garage eller tilbygge den udstue, du længe har tænkt på, så kan det være en god idé at væbne sig med tålmodighed. For selvom nye tal fra Dansk Byggeri viser, at Helsingør Kommune som den eneste i Nordsjælland har formået at mindske ventetiden fra 2017 til 2018, og i 2018 havde en ventetid under landsgennemsnittet, så er der igen et øget pres på kommunens Center for By, Land og Vand, der udsteder byggetilladelser, fortæller Christian Holm Donatzky (R), der er formand for By-, Plan- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her