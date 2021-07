Se billedserie Den store grund bliver omdannet til 240 nye boliger, som forventes klar i 2023, men det bliver ikke en lydløs forvandling. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Byforening om byggestøj: - Leder tankerne hen på metrobyggeriet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byforening om byggestøj: - Leder tankerne hen på metrobyggeriet

I Espergærde Byforening føler man med naboerne til Triumphgrunden, der i det næste halve år skal stå igennem, at 1400 pæle bliver banket i jorden

Helsingør - 09. juli 2021 kl. 07:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Der er 240 nye boliger på vej til Espergærde, men før det kommer så langt, skal de lige bygges, og det kræver en hulens masse pilotering. Ifølge totalentreprenøren på Triumphgrunden-projektet, Raundahl og Moesby, drejer det sig om 1400 pæle, der skal bankes i jorden. Den slags larmer, og i denne uge har naboerne fået en forsmag på, hvad der venter det næste halve år. Nu er det konkrete arbejde på grunden - der tidligere husede undertøjsvirksomheden Triumph - nemlig så småt gået i gang, og i den første fase bliver der udført en såkaldt prøvepilotering. Og det er ikke kun naboerne, der har bemærket, at byggeriet er gået i gang - det kan høres vidt og bredt i Espergærde, lyder det fra formanden for Espergærde Byforening, Keld Olsen.

- Jeg bor godt 1000 meter derfra, og jeg kan høre det så tydeligt, at når jeg sidder i min kælder, så lyder det som om, naboen banker. Og så bliver man jo vækket klokken syv om morgenen, men i forhold til hvad de andre er udsatte for, så er det ingenting, siger Keld Olsen med henvisning til naboerne, der bor klos op ad grunden.

Nødvendig metode Prøvepiloteringen skal hjælpe med at fastslå nærmere, hvilke og hvor lange pæle der er behov for, når den »rigtige« pilotering går i gang til august. Hvis tidsplanen holder derfra, er entreprenøren færdig med bankearbejdet i begyndelsen af 2022. Raundahl og Moesby har dog meldt ud, at de - hvis alt går vel - håber på at nå i mål med de over tusind pæle kort før jul. Ifølge entrepriseleder i Raundahl og Moesby, Anders Vitting Pedersen er der på Triumphgrunden kun ringe byggetekniske alternativer til piloteringen.

- Det er ikke økonomisk ansvarligt at lave på andre måder. Ellers vil der være sætningsskader på grund af den undergrund, der er. Hvis du bare stiller en bygning oven på blød bund, kan den lige pludselig gå ned igennem, forklarer entrepriselederen.

Ud af de 240 nye boliger bliver 200 til lejligheder, mens 40 bliver til rækkehuse. Der skal bygges i op til fem etager, og boligbyggeriet forventes helt afsluttet i midten af 2023.

Ubehagelig lyd Dermed vil den gentagende dunkende lyd fra pæleramningen lyde ud over Espergærde i en rum tid, og i Espergærde Byforening føler man især med de nærmeste naboer.

- For dem er det selvfølgelig rigtig, rigtig ubehageligt. Også i forhold til den tid, de kommer til at opleve det i, må vi jo sige. Tankerne falder på metrobyggeriet, og de gener der var der, siger byforeningens formand Keld Olsen, der generelt mener, at projektet er for voldsomt:

- Vi har hele tiden sagt, at mængden af byggeri - antallet af etager og antallet af huse er alt for højt, siger han.

Slut med dialog Flere Espergærde-borgere har allerede nu råbt op om støjgener og deciderede rystelser fra byggeriet. I et brev til de nærmeste naboer har totalentreprenøren - Raundahl og Moesby - opfordret borgerne til at tage dialogen gennem en særlig Facebook-gruppe, entreprenøren selv har oprettet til formålet, og flere naboer har valgt at tage opfordringen op og er kommet med kritiske og relevante spørgsmål i gruppen. Som Frederiksborg Amts Avis fortalte onsdag, har Raundahl og Moesby dog valgt at lukke fuldstændig ned for kommentarerne i gruppen, og fremover er det udelukkende et »orienteringsværktøj«, lyder det.

I Espergærde Byforening kan man sagtens forstå, at naboerne har spørgsmål og kommentarer, og derfor vækker det harme hos Keld Olsen, at entreprenøren har valgt at lukke ned for dialogen.

- Det understreger, hvor problematisk det er, at en privat virksomhed laver en facebookgruppe, fordi den bør være åben og give nogle svar, men det lyder som om, bygherren er blevet overfaldet af negative kommentarer.

- Det kunne ellers havde været med til at formindske noget af den irritation, der er over generne, og folk kunne have fået luft, siger han.

relaterede artikler

Ny får byen en »Triumphbue« 09. maj 2021 kl. 17:45