Byer med citychefer klarer sig bedst i krisen

En undersøgelse fra Realdania konkluderer, at byer med citychefer finder på de bedste måder at klare sig i krisen. Kim Backe blev ansat som citykoordinator i Helsingør i juli og er allerede godt i gang.

Interviews med repræsentanter fra handelslivet i otte danske byer perger på et klart mønster, nemlig at byer med citychefer til at understøtte handelslivet får flere gode idéer og får sat flere tiltag i gang til at handle på nye måder. Det viser en undersøgelse af konsulentfirmaet Urland og Institut for Center-Planlægning lavet for Realdania.