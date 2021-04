Byens revy har premiere 3. juni

Mandag startede prøverne på årets revy som - ikke uventet - blandt andet kommer til at handle om corona.

Efter et års corona-pause er Revyen i Helsingør nu tilbage og mandag starter de første prøver. Hele holdet har glædet sig helt vildt meget og dagen i dag bliver også et bevægende gensyn med kollegerne.

- Normalt mødes vi jo mange gange i løbet af et år, også i andre sammenhænge end revyen, fortæller skuespiller Dan Schlosser.

Selvom revyen gerne for en stund vil glemme alt om corona, bliver det nok umuligt at komme helt udenom tekster, der omhandler netop corona i årets revy.

- Teksterne strømmer i øjeblikket ind fra landets tekstforfattere og det er tydeligt, at corona er det helt store emne, og der er virkelig også mange sjove måder at behandle det på, fortæller instruktør Mads M. Nielsen.

Slankere revy

Et af de karakteristiske - og succesfulde - elementer fra reyen i 2019 var bl.a. den lidt 'slankere' scenegang end de fleste revyer benytter sig af; et lettere setup, som i det ydre leder tankerne hen på den engelske comedy-genre 'sketchshow' , en stil som gør scenegangen enklere og hurtigere, og som giver et lidt lettere udtryk, end vi er normalt vant til i danske revyer.