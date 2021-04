Artiklen: Butikstyveri udviklede sig til et røveri

Et butikstyveri udviklede sig tirsdag eftermiddag klokken 15.53 til et røveri, da en ung mand slog og sparkede en 21-årig ung mand fra Lynge, som forsøgte at tilbageholde den unge mand, der havde stjålet en energidrik i Kvickly i Stjernegade.