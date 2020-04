Butikstyv var voldsomt påvirket

Klokken 17.24 onsdag blev det anmeldt fra Netto i Ålsgårde Centret, at en mand havde stjålet nogle varer fra supermarkedet, og at han nu sad ved et nærliggende busstoppested.

En patrulje blev sendt til stedet, hvor en 24-årig mand fra lokalområdet blev sigtet for forholdet. Da han samtidig blev skønnet til at være påvirket i en sådan grad, at han ikke kunne tage vare på sig selv, blev han taget med i detentionen.