Butikstyv var »fucking ligeglad«

En mand gjorde sig onsdag klokken 22.10 til tyv, da han forlod Circle K på Kongevejen uden at betale for sine varer. Manden var kommet ind på tanken for at købe pizzaslices og juice, men betalingen med hans dankort gik ikke igennem. Da medarbejderen på stedet gjorde manden opmærksom på det, udtalte manden, at han var "fucking ligeglad" og forlod forretningen, hvorefter han kørte fra stedet i en sort VW Transporter.