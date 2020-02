Butikstyv truede betjente

En 35-årig mand fra Helsingør reagerede aggressivt, da han torsdag eftermiddag klokken 16.45 blev taget for butikstyveri i Kvickly på Birkedalsvej.

En patrulje kom til forretningen, men det fik ikke den 35-årige til at ændre adfærd. Tværtimod truede han patruljen, så han ud over sigtelsen for butikstyveriet også fik en sigtelse for trusler om vold mod tjenestemand.