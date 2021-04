Butikstyv standset med kaffe og dåsetun

Klokken 18.23 onsdag anmeldte personalet fra Netto på Gefionsvej i Helsingør, at en butikstyv havde forsøgt at stjæle 15 poser kaffe og 12 dåser tun til en samlet værdi af 975 kroner. Da butikstyven var udenlandsk statsborger, blev en patrulje sendt til stedet, hvor en 41-årig mand blev sigtet for forholdet.