Butiksejerne er lovlydige: Ingen butikker trodsede forbud

En stor gruppe på Facebook har den sidste uge opfordret butiksejere til at genåbne i går, og selvom flere butikker genåbnede i København, blev det ikke tilfældet i Helsingør.

Helsingør - 15. februar 2021 kl. 16:29 Af Christopher Valeur

I løbet af den seneste uge har en gruppe på Facebook fået støt stigende opmærksomhed. Det skyldes, at gruppen opfordrede butiksejere til at genåbne deres forretninger mandag den 15. februar på trods af, at regeringens restriktioner fortsat betyder, at kun dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger må holde åbent, foruden restauranter og caféer, der sælger take away.

Facebook-gruppen nåede at have over 10.000 medlemmer, før Facebook valgte at fjerne gruppen. Gruppen gav anledning til diskussion i Helsingør, om hvorvidt nogle butikker i byen kunne finde på, at åbne op, selvom de ikke må. Det viste sig dog, at de forretningsdrivende i Helsingør er mere lovlydige end andre steder i landet, og derfor var der ingen butikker der trodsede forbuddet.

- Jeg har ikke hørt, eller læst noget, siger citykoordinator i Helsingør Handel, Kim Backe.

Dårligt omdømme

Butikker, der holder åbent, selvom de ikke må, kan se frem til en bøde, men spørgsmålet er, om man kan tiltrække så mange kunder, at det er bøden værd. På sociale medier bliver der diskuteret på livet løs, hvor mange borgere giver udtryk for, at de nok skal komme og støtte de butikker, der vælger at trodse forbuddet, mens andre skriver, at de aldrig har i sinde at handle i en butik igen, der trodser forbuddet. Kim Backe er dog overbevist om, at det vil føre mere dårligt end godt af sig at trodse forbuddet.

- Vi har ikke haft snakken med nogen, og vi kan som forening ikke sige noget, hvis en butik vælger at holde åbent. Men hvis en butiksejer kommer til os og spørger, hvad de skal gøre, er vores råd at lade være med at åbne. Hold fast i reglerne. Man får en bøde, men endnu værre er det dårlige omdømme, som man vil få blandt kunderne, for det kommer man aldrig af med. Det er frustrerende ikke at vide, hvornår man kan åbne igen, men det dårlige omdømme kan ødelægge hele ens forretning, siger Kim Backe.

'At lege med samfundet' Selvom det er frustrerende for butiksejerne, at de skal holde deres levebrød lukket, er Kim Backe af den overbevisning, at det ville være for risikabelt at genåbne inden regeringen har godkendt det.

- Min personlige holdning er, at det er dybt åndssvagt at genåbne inden man har fået lov. Det er at lege med samfundet. Vi må tro på, at regeringen, og de folk, der sidder i referencegrupperne ved, hvad de har med at gøre. Også selvom, at det ville være rart med normale tilstande igen, siger han.