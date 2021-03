Se billedserie For år tilbage manglede Tove Middelboe fra Helsingør selvtillid, men i dag går hun forrest, når der er travlt ved frituregryderne, og det har kastet en fornem udnævnelse af sig. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Burger-succes: Fra usikker og fyringstruet til rollemodel og restaurantchef

Helsingør - 28. marts 2021 kl. 16:03 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Da Claus Strand mødte Tove Middelboe første gang, var han ikke imponeret.

Claus Strand ejer hele ni McDonald´s-restauranter, og den sultne erhvervsmand havde aldrig troet, at Tove Middelboe en dag ville være en af hans allervigtigste medarbejdere.

- Mit første indtryk var; hold kæft en Rasmus Modsat, men Tove er bare vokset enormt med opgaven, fortæller Claus Strand, der ejer den McDonald´s i Helsingør, hvor Tove Middelboe på nu tredje år er restaurantchef.

Men Tove Middelboe har i den grad modbevist Claus Strand, og tidligere i marts modtog hun en fornem pris som kulmination på en vild udvikling. Her blev hun kåret til årets restaurantchef af kæden selv, og med knap 100 McDonald´s-restauranter på landsplan er det en stærk præstation, som Claus Strand ikke har noget imod at sætte i perspektiv.

- Hvis du havde sagt til mig dengang, at Tove Middelboe ville blive kåret som årets restaurantchef, havde jeg sagt til dig, at jeg ikke tror, hun holder måneden ud, siger erhvervsmanden tørt.

Må æde sine ord Med den flotte udvikling in mente, mener Claus Strand, at det er fuldt fortjent, at Tove Middelboe har fået hæderen, foruden de 30.000 kroner som følger med. Erhvervsmanden har simpelthen måtte æde sine ord.

- Jeg er om nogen pavestolt af det, Tove har formået. Hun har haft en masse ønsker og mål, som hun har gået lidt alene med, og så er hun langsomt, men sikkert rykket op og fået mere ansvar. På et tidspunkt havde restauranten i Helsingør brug for et serviceeftersyn, og til det blev Tove ansat som restaurantchef, og det har hun løftet helt fantastisk, siger han.

Som restaurantchef er Tove Middelboe ansvarlig for at få 80 ansatte til at arbejde godt sammen i et notorisk hektisk fastfood-miljø, og det har hun endda formået samtidig med, at hun sætter medarbejdertrivslen i højsædet. Netop den høje trivsel blandt medarbejderne var afgørende for, at Tove Middelboe løb med prisen som årets restaurantchef, og hun er da også en chef med mange kasketter.

- Det vigtigste for mig er at mine medarbejdere er tilfredse, engagerede og udvikler sig, og det motiverer mig rigtig meget. Jeg mister ikke bare sådan lige troen på en medarbejder - jeg er restaurantchef, men hernede er jeg også socialrådgiver, politibetjent, sygeplejerske og parterapeut, siger helsingoraneren, der altså får brug for alle sine kompetencer og mere til i arbejdet med de unge burgervendere.

I alt har Tove Middelboe været ansat hos McDonald´s i femten år, og hun er helt enig med Claus Strand I, at hun har gennemgået en stor personlig udvikling over årene.

- Jeg er vokset meget som menneske. I dag er der ikke en udfordring, jeg ikke føler, jeg kan håndtere, og for seks år siden var der nærmest ikke en udfordring, jeg følte, jeg kunne håndtere, siger hun således åbent.

Ser potentialet for sig På McDonald´s er der høje krav. Oplevelsen skal helst være den samme hver gang, og det duer ikke, at der er en restaurant, som hænger bagefter i forhold til de andre, da det så går ud over hele brandet. Derfor er der også meget strenge krav til rengøring, da en enkelt dårlig sag kan forplante sig på tværs af kæden. Men det betyder ikke, at man skal være perfekt på sin første vagt. Tove Middelboe er et eksempel på at man kan vokse med opgaven og på sigt kan udvikle sig til et kæmpe aktiv. Derfor elsker den lokale restaurantchef særligt arbejdet med unge mennesker, hvor udviklingspotentialet er stort, ligesom hun bestemt ikke er bange for at tage folk ind, som har en hel del at lære.

- Vi ser potentialet i dem, som måske ikke har fået chancen andre steder. Jeg tror på mine medarbejdere, og jeg tror, at man kan lære uendelig meget så længe, man er åben for det. Jeg elsker at se dem indtage nye roller i restauranten, når de ændrer deres adfærd til det bedre, og når de begynder at tage mere ansvar. Vi har også forældre, som kommer og fortæller, hvordan deres børn har lært at stryge og er begyndt at gå op i at gøre rent til deres store begejstring, siger den 33-årige fastfood-chef.

Handler ikke om maden På de fleste restauranter er det restaurantchefens ypperligste opgave at være en madlavningsmester. Michelinstjerner og priser bliver ikke uddelt på baggrund af ledelsesevner, men på baggrund af de kulinariske. Men Tove Middelboe har ikke fået prisen som McDonald´s bedste restaurantchef, fordi hun er exceptionelt god til at lave burgers. Det handler i langt højere grad om personalepleje end om perfekt grillede bøffer. Om ledelse og om at være en god rollemodel, siger Tove Middelboe:

- Mine folk skal være gode til at lave burgere, og hvis ikke jeg kan finde ud af det, så kan jeg heller ikke forlange, at de kan. Jeg vil gerne være en leder, som er på gulvet, og som er en god rollemodel, så derfor er det vigtigt, at jeg gør de rigtige ting og først og fremmest behandler medarbejderne ordentligt. Det handler om at skabe engagement, og vi samler jo den mindste pomfrit op, der er røget på gulvet, eller hvis vi ser en serviet, der ligger lidt skævt, forklarer hun om sin adfærdsledelse.

Når Tove Middelboe ikke står i køkkenet på Kongevejen, bruger hun sin tid på løbetræning, ridning og styrketræning, men lige nu bruger hun også tiden på at være stolt over sin udvikling.

- Alle der har arbejdet i McDonald´s ved, hvor stort det er. Det er det mest prestigefyldte i den her verden, og jeg er megastolt, siger Helsingørs burgerdronning.