Udgifter i forbindelse med corona forventes at stå over otte millioner af den samlede merudgift på omsorgs- og sundhedsområdet. Det beløb håber Mette Lene Jensen (V) og Lene Lindberg (S), at udvalget får igen gennem statens coronakompensation. Foto: Sarah Marie Winther

Budgettet springer, mens hjemmeplejen er i bedring

Det er dyrt at sikre omsorgen og sundheden i Helsingør Kommune. En opfølgning på budgettet for Omsorgs- og Sundhedsudvalget estimerer et merforbrug på 29.123.000 kroner ved årets udgang - og det er vel at mærke set i forhold til et allerede korrigeret budget.

