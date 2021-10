Budgettet er klar: Til december kommer de - første- store besparelser

Byrådsmødet mandag aften blev traditionen tro indledt med en sang. I går var EL?s tur til at vælge en sang, og det blev Nordahl Griegs Kringsatt av Fiender. Det havde dog ikke noget at gøre med partiets stilling i forhold til budgettet, understregede partiets byrådsmedlem Allan Berg Mortensen.

Helsingør - 12. oktober 2021

Helsingør: Mandag aften stemte samtlige partier på nær EL for budgettet for 2022-2025 ved 2. behandlingen i byrådssalen på Byrådets møde.

Det var borgmester Benedikte Kiær(K), der indledte behandlingen af byrådsperiodens sidste budget, hvor hun takkede byrådets partier for at tage ansvar for kommunens økonomi i en svær situation, hvor massivt merforbrug på særligt det specialiserede socialområde truer.

- Samtidig er det også vigtigt at understrege, at vi er en kommune i en positiv udvikling. folk flytter til kommunen, og vi investerer, så vi kan klare de mange tilflyttere, sagde Benedikte Kiær.

Som tidligere nævnt betyder budgetforliget, at der skal findes 44 millioner kroner i besparelser på det specialiserede socialområde inden udløbet af første kvartal 2022. En hård opgave, der venter det nye byråd.

Samtidig betyder aftalen, at der inden jul skal findes 14 millioner kroner i generelle besparelser. Ligeledes er der besluttet besparelser inden jul på 6 millioner kroner på central og decentral administration samt 2,5 millioner kroner på bibliotekerne.

- Vi har sat forvaltningen i gang med gennemgå alle opgaver og dele dem op i skal og kan-opgaver. Skal- opgaver er dem, som loven forpligter os til at udføre. Kan-opgaver er noget vi kan se på. Det er et stort arbejde at udarbejde kataloget, som handler om 300 til 400 millioner kroner, sagde Kiær.

Luk madhus Borgmesteren havde dog kigget i de spare- eller prioriteringskataloger, som blev udarbejdet for cirka fem år siden. Og havde allerede et par bud på, hvor nogle af pengene kunne findes.

- Vi kan spare omkring en million kroner, hvis vi giver Det Danske Madhus lov til at flytte til Albertslund, som de ønsker. De ansatte, som ikke kan eller vil flytte med, ville kunne finde job lokalt. Jeg har lige læst, at byens restauranter mangler arbejdskraft i massevis, sagde Benedikte Kiær om et forslag, som vil betyde farvel til cirka 12 arbejdspladser i køkkenet på Hamlet i Helsingør.

Et andet område, som Kiær pegede på var vintertjenesten, som der årligt afsættes 9 millioner kroner til, og som Nordsjællands Park og Vej(NSPV) står for.

- Vejret bliver varmere og behovet mindre. Tidligere gik de ubrugte midler tilbage til kommunen, men for et par år siden blev det besluttet at lade dem blive hos NSPV, men hvad præcist er pengene gået til? sagde Kiær.

I forhold til sidstnævnte forhold blev hun dog irettesat af Christian Holm Donatzky(R), der også bestyrelsesmedlem i det fælleskommunale selskab, Han sagde, at der allerede havde været brugt 7 millioner på årets vintertjeneste, og at Byrådet selv havde godkendt ganske nøjagtigt, hvad de eventuelt overskydende midler skal anvendes til.

Fyringer før jul Adspurgt af SF's Bente Borg Donkin, der understregede vigtigheden af åbenhed i processen, så gennemgik borgmesteren processen omkring besparelserne.

Og når det gælder de 14 millioner kroner, så oplyste Kiær, at sparekataloget lå klar til at blive sendt ud til politikere i forligskredsen og de kommunale samarbejdsudvalg 22. november. Det kommunale MED-system vil således have mulighed for at komme med høringssvar inden budgettet bliver behandlet på mødet i Økonomiudvalget 13. december. Herefter vil besparelser blive vedtaget på byrådsmødet 20 december. At det ikke kan ske før skyldes, at de berørte medarbejdergrupper skal have mulighed for at komme med et høringssvar,

- Vi ville gerne have undgået, at de ansatte skal vente på en afgørelse i forhold til afskedigelser op til jul. Det er hårdt, men omvendt er det også vigtigt, at vores medarbejdere får en mulighed for at blive hørt, sagde Kiær. Der også understregede, at der også er regler for, hvordan medarbejderne skal høres

Katten i sækken? Som ventet var talelysten stor under 2. behandlingen, hvor særligt EL's Allan Berg Mortensens kritik af aftalen gav anledning til debat. Ligeledes var de øvrige byrådspolitikere, blandt andre Christian Holm Donatzky(R), heller ikke imponerede over måden EL's eget budgetforslag var skruet sammen.

- Det er bekymrende, at det kun er to medlemmer af EL, som udgør en opposition... Det må være frustrerende som vælger, at alle er enige. Problemet med budgettet er, at det er katten i sækken. Måske er det en god kat?.. Vælgerne ved simpelthen ikke, hvor der bliver sparet før kommunalvalget, sagde Allan Berg Mortensen.

Han mente også, at budgetpartierne kunne have begyndt på at kortlægge sparemulighederne allerede i starten af året. Denne udlægning mente dog hverken borgmesteren eller de øvrige budgetpartier ikke var fair, da man blandt andet ikke kendte indholdet i økonomiaftalen mellem kommunen og staten.