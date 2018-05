Byggeriet af det nye stadion ventes ifølge borgmester Benedikte at kunne igangsættes umiddelbart efter Byrådets godkendelse mandag aften. Illustration: NOVA 5 | ELKIÆR + EBBESKOV ARKITEKTER

Send til din ven. X Artiklen: Budget skrider: Nyt stadion koster 79 millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budget skrider: Nyt stadion koster 79 millioner

Helsingør - 25. maj 2018 kl. 04:23 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyt udbud af stadionbyggeriet gav kun en begrænset besparelse set i forhold til det oprindelige budget på 57,6 millioner kroner. Et laveste bud på samlet omkring 79,5 millioner kroner. Det var resultatet af det andet udbud af byggeriet af et 1. divisionsstadion på Gl. Hellebækvej ved Helsingør Hallen,

Borgmester Benedikte kiær(K) oplyser, at det billigste bud kom fra entreprenørfirmaet B. Nygaard Sørensen A/S. Buddet blev fremlagt på det seneste møde i Økonomiudvalget tirsdag aften, hvor et flertal bestående af medlemmerne fra Byrådets to store partier Konservative og Socialdemokratiet stemte for en indstilling til Byrådet om at sige ja til tilbuddet, og underskrive en kontrakt.

Medlemmerne i udvalget fra DF, V, SF og R, der står bag den oprindelige bevilling på 57,6 millioner til et nyt stadion, undlod at stemme. Enhedslistens enlige medlem stemte imod, og partiet er heller ikke med i den oprindelige aftale.

- Der er efter forhandling blevet skåret nogle elementer fra projektet, og fundet omkring en million. Det er samtidig med, at projektet fuldt ud lever op til kravene i 1. division, siger Benedikte Kiær. Projektet kan også udbygges til superliganiveau.

- Men besparelsen er i virkeligheden mindre, da vi har været nødt til at købe ekstern rådgivning i forbindelse med det nye udbud, siger hun.

Lækage koster dyrt

- Det er dyrt, når folk vælger at lække fortrolige oplysninger, fortsætter Kiær.

Derved hentyder hun til, at Byrådet valgte at sende byggeriet i et nyt udbud på grund af frygt for klager og erstatningssager fra de involverede bydere.

Det skete efter, at Frederiksborg Amts Avis i februar i år kunne afsløre, at det billigste bud på byggeriet i det første udbud af byggeriet var over 22 millioner kroner dyrere end de 57,6 millioner kroner, som man havde budgetteret med i en aftale, som blev støttet af S, DF, V, SF, R og Lokaldemokraterne.

Avisen kunne også fortælle, at man for lukkede døre i Økonomiudvalget havde besluttet, at der skulle indledes forhandlinger om at nedskalere projektet med den vindende entreprenør. Muligheden for at forhandle om nedskalering var dog tidligere blevet nævnt offentligt af direktør Lars Rich, Helsingør Kommune, i forbindelse med præsentationen af aftalen om et nyt stadion.

400.000 til konsulenter

At det ikke har været gratis at sende byggeriet i et udbud nummer to. Det bekræftes af kommunens projektleder Hans Møller. Han oplyser, at der var tale om udgifter på omkring 400.000 kroner til ekstern assistance fordelt på tre rådgivende firmaer - deriblandt et advokatfirma.

Tages fra anlægsbudgettet

Ekstraregningen på 21 millioner kroner for projektet skal ifølge indstillingen til Byrådet findes på kommunens anlægsbudget - og derfor ikke findes ved eksempelvis at spare på »varme hænder« på skoler eller på plejehjem.

- Det adskiller sig som sådan ikke fra andre overskridelser på anlægsprojekter. Men det er bestemt ærgerligt, at vi ikke har fået en bedre vejledning af vores rådgivere, siger Kiær.

Det ændrer dog ikke ved, at borgmesteren mener, at der er tale om en fornuftig investering.

- Vi kan se, at banen slet ikke kan holde til at blive brugt i det omfang, som det er tilfældet i dag. Og der er tale om et anlæg, som end ikke lever op til kravene til 1. division. Og så er vi landets 13. største by, og har ikke et tidsvarende stadion. Vi har også en vision om at flere skal kunne bruge stadion. Ligesom vi også har en ambition om at samle idrætsgrene omkring det nye stadion, siger hun.

R: Svær sag

Radikales Christian Holm Donatzky valgte på mødet i Økonomiudvalget ligesom medlemmerne fra V, DF og SF at undlade at stemme.

- Det er en svær sag. Jeg synes fortsat godt om idéen om et nyt stadion på Gl. Hellebækvej. Men det er mange penge, som vi også godt kunne bruge andre steder . Derfor har jeg brug for at vende sagen med mit bagland, siger Christian Holm Donatzky.

Han lægger heller ikke skjul på, at der - også blandt de radikale - er delte meninger om stadion-projektet.

Der skal endelig siges ja eller nej til entreprenørfirmaets bud på Byrådets møde mandag aften.

relaterede artikler

Lukket byrådsmøde: Stadion bliver sendt i nyt udbud 27. februar 2018 kl. 05:18

Forsker vildleder i stadionsag 26. februar 2018 kl. 09:42