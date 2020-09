Sådan ser de foreløbig skitser ud for U/Nords kommende campus ved Svingelport. Kommunen støtter med 15 millioner kroner, og det er skam lovligt at støtte byggeriet af en uddannelsesinstitution. For det har kommunen nem,lig fået udnersøgt forinden. Illustration: IC Arkitekter

Budget skal gøre Helsingør til en uddannelsesby

I årtier har Helsingør tabt terræn som uddannelsesby, og byen har stadig i dag færre uddannestilbud end andre byer af samme størrelse. Ligeledes har er tidligere målsætninger om at tiltrække uddannelser ofte stødt på forhindringer. Men i den seneste budgetaftale for 2021-2024, der blev indgået torsdag af alle partier undtagen EL, bliver der for alvor satset på de videregående uddannelser. Således står det nu klart, at der bliver afsat 15 millioner kroner i 2022 til at støtte byggeriet til af en ny campus for U/Nord (Tidligere Erhvervsskolen Nordsjælland) på Svingelport, som mindst kommer til at huse Hhx, HTX samt tekniske og merkantile uddannelser. Derudover er der alene på budgettet for 2021 fundet over 9 millioner kroner til at renovere og fremtidssikre Værftshallerne, hvor det er planlagt, at U/Nords bådebygger- og sejlmageruddannelse skal flytte ind.

