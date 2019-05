Bryan Adams-aften på Hornbæk Strand

For første gang gæster Bryan Adams Jams forsanger Jens Peter Løkke Café Hornbæk Strand. Bandet Bryan Adams Jam har eksisteret i over 26 år og har over 600 jobs bag sig siden 90erne. Her kommer publikum til at opleve masser af Bryan Adams hits gennem tiderne og meget andet populær pop og rock sammen med backing bandet Hornbæk Almost Stars. Hits som Heaven, Run to you og selvfølgelig Summer of 69 er bare nogle af sangene som Jens Peter Løkke lover at synge når han står med et oplagt band lørdag d. 18 maj kl. 21.00