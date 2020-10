Hvad motivet til volden her i multiparken var er ikke oplyst. Foto: Thomas Arnbo/arkivfoto

Brutalt: 16-årig fik 13 slag i hovedet i skater-park

Nordsjællands Politi måtte fredag aften klokken 22.12 sende patruljer ud til Multiparken på Borgmester P. Christensens Vej i Helsingør, hvor en anmelder havde oplyst, at en teenagedreng var blevet overfaldet af to jævnaldrende på en boldbane, og derudover sprayet i ansigtet med en ikke nærmere beskrevet spraykande.

Vagtchef Daniel Cunneely, Nordsjællands Politi, oplyser Frederiksborg Amts Avis, at vidner blev afhørt på stedet, og at den forurettede siden blev fundet hos forældrene på en adresse i Helsingør Kommune, hvor han forklarede, at han havde fået 13 slag i ansigtet.