Brutal inkasso: LTF'ere dømt for at kaste molotovcocktails mod restaurant

I retten kom det frem, at restaurantens mandlige ejer cirka tre måneder før episoden var blevet opsøgt af to mænd på adressen, som sagde de havde overtaget en fordring fra anden person, der ifølge den mandlige ejere skulle stamme fra en 15 år gammel byggesag i Hornbæk. Ejeren af restauranten forklarede i retten, at han havde afvist, at han skulle skylde noget i forbindelse med den gamle sag. Imidlertid blev han senere tre til fire gange opsøgt af en fyr, som var tatoveret i ansigtet, der dog ikke var truende, men forlangte penge og svar. Restauratøren forklarede endvidere, at han fik det indtryk, at gælden var blevet købt af et par »drenge«, som ville have 70.000 kroner af restauratøren efter øjensynligt at have købt fordringen for 25.000 kroner. Restauratøren afviste i retten, at de to dømte lignende nogen af de personer, som mødte op på adressen i perioden forud for de tre molotovcocktails. Det fremgår af dombogen, at det i første omgang var de to mænds involvering i en trafikulykke på Skibstrupvej/Holmenevej umiddelbart efter episoden, som førte til mistanken om involvering i brandstiftelsen.