Brug din gamle beholder til haveaffald

Forsyning Helsingør gør det nu lettere for kunderne at genbruge de gamle affaldsbeholdere til dagrenovation, som er til overs dér, hvor husejerne er gået i gang med at sortere husholdningsaffaldet. Ved at sætte et klistermærke med påskriften "Haveaffald" på siden af den gamle beholder, kan kunden få tømt beholderen ved brug af bestillingsordningen for afhentning af haveaffald, oplyser det kommunalt ejede selskab i en pressemeddelelse.