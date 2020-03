Brød ind på lukket gymnasium

Gymnasierne er lukkede for undervisning og eleverne er sendt hjem til virtuel undervisning, og det så to mørkkædte personer søndag aften som en kærkommen lejlighed til at byde ind på Espergærde Gymnasium.

Klokken 22.27 fik Nordsjællands Politi anmeldelse om, at to mørkklædte personer klokken 21.39 havde opbrudt et vindue på Espergærde Gymnasium. Der var på tidspunktet for anmeldelsen ikke yderligere oplysninger, og derfor er det uvist, om det lykkedes dem at stjæle noget fra det nedlukkede gymnasium.