Brød ind på folkeskole

Klokken 08.51 mandag blev det anmeldt, at der søndag klokken 23.42 havde været indbrud på Borupgårdskolen i Snekkersten. Her var en rude i en terrassedør blevet knust med en sten, hvorefter der var blevet stjålet to computere samt noget værktøj, oplyser Nordsjællands Politi.