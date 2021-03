Brød ind i skolens IT-lokale

Nordsjællands Politi fik mandag morgen anmeldelse om, at der hen over weekenden har været indbrud på Grydemoseskolen i Espergærde.

Da politiet fik anmeldelsen havde skolen ikke dannet sig et overblik over, hvorvidt der var blevet stjålet noget, men klokken 09.34 blev det anmeldt, at der på en cykelsti nær Grydemoseskolen var blevet fundet en bærbar pc og en masse dockingstationer, som blev returneret til skolen.