Brasilianske toner i jazzklubben

Jesper Hedegaard har specialiseret sig i Brasiliansk Musik siden 1976 og har optrådt i Brasilien i mere end et årti. Som 24-årig solgte Jesper Hedegaard sit elskede Hindsberg klaver og satsede alt for at komme den brasilianske sjæl nærmere. Draget af dyb nødvendighed og længsel samt ønsket om, at beherske brasiliansk musik, drog han i 1979 til Rio de Janeiro med en kuffert og 1000 Dollars på lommen, uden andre planer end at spille og lære så meget som muligt. Med tiden er det blevet til 16 rejser, 12 år og over 2000 koncerter i Brasilien.