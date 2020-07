Brandert: Tre mænd lå i sovesofa på torvet - den ene iklædt politiuniform

Den 33-årige var dog ikke politibetjent, og han blev derfor sigtet efter straffelovens paragraf 131: "Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som offentligt eller i retsstridig hensigt udgiver sig for at have en offentlig myndighed eller offentlig bemyndigelse til en virksomhed, eller som uden offentlig bemyndigelse udøver en virksomhed, til hvilken en sådan kræves, eller vedblivende udøver en virksomhed, til hvilken retten er ham frakendt.", oplyser Nordsjællands Politi.

Da manden samtidig var påvirket af alkohol i en sådan grad, at patruljen vurderede, at han ikke var i stand til at tage vare på sig selv, og da han nægtede at efterkomme politiets anvisninger, blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og efterfølgende kørt i detentionen for at sove rusen ud.